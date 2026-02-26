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Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
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На Черниговщине саперы обезвредили боевую часть дрона "Герань-2". ФОТО

На Черниговщине взрывотехники обезвредили боевую часть российского беспилотника "Герань-2", которую обнаружили в одном из районов. Опасный объект ликвидировали путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Специалисты-взрывотехники обнаружили опасную часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2" в одном из районов Черниговской области.

Как отмечается, правоохранители провели обследование прилегающей территории и идентифицировали взрывоопасный объект.

С целью недопущения угрозы для жизни и здоровья граждан, боевую часть беспилотника специалисты обезвредили и на специальной площадке провели контролируемый подрыв.

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Взрывотехники взорвали опасный обломок БПЛА в Черниговской области

Обращение к гражданам 

  • Полиция подчеркивает: в случае обнаружения обломков ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов запрещается приближаться к ним или трогать их.
  • Необходимо немедленно сообщить о находке по спецлинии 102 или по номеру 101.

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Автор: 

сапер (178) Черниговская область (1590)
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Я би навіть на 100 шагів до тої Герані не підійшов - я не мінер! Страшновато...
А козаки працюють!
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26.02.2026 20:30 Ответить
100 шагів? Тобто навіть за цілу гривню?
Може кроків?
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26.02.2026 20:43 Ответить
У Вас є, однако, гуморна нотка....
Закон - є Закон
Шаг так Шаг....
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26.02.2026 20:48 Ответить
Якщо Закон ще не вступив в силу про шаги - тоді "кроків"
Ви мене зрозуміли!
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26.02.2026 20:50 Ответить
 
 