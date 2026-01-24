Боевую часть ракеты "Искандер-М" весом около 500 кг обезвредили в Днепровском районе Киева

Взрывотехники полиции Киева совместно с саперами ГСЧС обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую российские войска запустили по столице ночью 24 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Фрагменты ракеты Искандер-М с боевым зарядом весом около полутонны лежали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.

Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.











