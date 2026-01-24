6 830 16

Боевую часть ракеты "Искандер-М" весом около 500 кг обезвредили в Днепровском районе Киева

Взрывотехники полиции Киева совместно с саперами ГСЧС обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую российские войска запустили по столице ночью 24 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Фрагменты ракеты Искандер-М с боевым зарядом весом около полутонны лежали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боевую часть ракеты Х-101 в Кировоградской области. ФОТОрепортаж

Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.

Полиция и ГСЧС обезвредили полутонный боевой заряд ракеты вблизи жилых домов.
Полиция и ГСЧС обезвредили полутонный боевой заряд ракеты вблизи жилых домов.
Полиция и ГСЧС обезвредили полутонный боевой заряд ракеты вблизи жилых домов.
Полиция и ГСЧС обезвредили полутонный боевой заряд ракеты вблизи жилых домов.
Полиция и ГСЧС обезвредили полутонный боевой заряд ракеты вблизи жилых домов.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Топ комментарии
+9
Слава воїнам-саперам!!!! 🇺🇦💪💪💪♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
24.01.2026 19:56 Ответить
+8
Відео Трампу надішліть через соцмережу "Х"
24.01.2026 19:36 Ответить
+7
рудий тампон скаже що ху*ло хоче миру, а тампон зупинив 8 війн
24.01.2026 19:47 Ответить
Відео Трампу надішліть через соцмережу "Х"
24.01.2026 19:36 Ответить
рудий тампон скаже що ху*ло хоче миру, а тампон зупинив 8 війн
24.01.2026 19:47 Ответить
та вже рахуйте 9! між США та Данією, просто зупинив не розпочавши!
24.01.2026 19:53 Ответить
Після відступу 9 німецьких воїнів - одразу настав мир на Гренландії ))
24.01.2026 19:59 Ответить
Він відео не дивиться, вони його виомлюють. Йому показують картинки і коментують.
24.01.2026 19:51 Ответить
Через Нову Пошту, в Маар Лаго
24.01.2026 20:26 Ответить
Слава воїнам-саперам!!!! 🇺🇦💪💪💪♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
24.01.2026 19:56 Ответить
Мабуть кількість ракет сигналізую про "готовність мразіян до миру" що постійно квакає тромпило
24.01.2026 19:58 Ответить
Тромбу подаруйте її. Чи відвезіть переговорникам в Габу-Дабу. Щоб суки навколо неї сіли і розказували хто хоче міру а хто не хоче. Бо як казала моя бабця, ситий голодного не розуміє. Поки по всім переговорникам така хрінь не прилетить то це х***ня а не перагавори
24.01.2026 20:12 Ответить
Про стійкість енергосистеми можна казати ,коли вистоїть та все закінчиться.Про вистоїть на сьогодні казати,це так як про бій боксерів,мовляв,в другому та третьому раунді павєткін вистояв(
24.01.2026 20:22 Ответить
Навколо бойової частини зібрався натовп.Ідіоти.На днях,ексзаступник Укренерго теж перед камерами позував.Током забило.
24.01.2026 22:07 Ответить
Велика шана і повага саперам Удачі ВАМ.
24.01.2026 22:22 Ответить
Дякуємо, хлопчики.
24.01.2026 22:45 Ответить
скільком ********* можна було купити планшети і їжу за цю залізяку.... лапті не розуміють....
24.01.2026 23:56 Ответить
Цирк героїзму. Там немає чому вибухати без бризантної частини. Оці жирні обличча радий був би бачити на нолі. Тут багато чого може вибухати.
25.01.2026 02:36 Ответить
Ага. Кацапы просто забыли её в ракету вставить.
25.01.2026 15:11 Ответить
 
 