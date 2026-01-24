Боевую часть ракеты "Искандер-М" весом около 500 кг обезвредили в Днепровском районе Киева
Взрывотехники полиции Киева совместно с саперами ГСЧС обезвредили неразорвавшуюся боевую часть баллистической ракеты, которую российские войска запустили по столице ночью 24 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
Фрагменты ракеты Искандер-М с боевым зарядом весом около полутонны лежали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе и представляли большую угрозу.
Специалисты совместно с саперами ГСЧС перевели боеприпас в безопасное состояние и с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
