Боевая часть "шахеда" обнаружена и обезврежена в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО
В Богуславской общине Киевской области обнаружили остатки российского ударного дрона "Герань-2" с боевой частью.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Саперы изъяли боевую часть дрона в соответствии с нормами безопасности и подготовили для дальнейшей утилизации.
Также, используя металлоискатели и специализированное оборудование, саперы ГСЧС проверили местность, чтобы исключить любые риски для жителей и обнаружить возможные взрывоопасные предметы.
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