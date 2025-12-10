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Боевая часть "шахеда" обнаружена и обезврежена в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

В Богуславской общине Киевской области обнаружили остатки российского ударного дрона "Герань-2" с боевой частью.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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саперы ГСЧС
саперы ГСЧС

Саперы изъяли боевую часть дрона в соответствии с нормами безопасности и подготовили для дальнейшей утилизации.

остатки шахеда

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остатки шахеда
остатки шахеда

Также, используя металлоискатели и специализированное оборудование, саперы ГСЧС проверили местность, чтобы исключить любые риски для жителей и обнаружить возможные взрывоопасные предметы.

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Киевская область (5151) ГСЧС (5476) сапер (193) Шахед (2531) Обуховский район (77) Богуслав (1)
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