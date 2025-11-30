Осколки беспилотника со взрывчаткой нашли в Оболонском районе Киева. ФОТО
В лесу в Оболонском районе столицы обнаружили обломки беспилотника со взрывными устройствами. Территория оцеплена, на месте работают взрывотехники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.
В лесу в Оболонском районе обнаружены обломки БПЛА с взрывными устройствами
В настоящее время сотрудники полиции ограничили доступ к указанной территории. На месте работают наряды полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые будут осуществлять подрыв боеприпасов на месте.
Обращение к горожанам
- Будьте осторожны и при обнаружении предметов, изображенных на фото, ни в коем случае к ним не приближайтесь, ведь они могут взорваться в любой момент.
- Обо всех подозрительных находках следует сразу сообщать по номерам 101, 102 или 112.
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