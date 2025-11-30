Осколки беспилотника со взрывчаткой нашли в Оболонском районе Киева. ФОТО

В лесу в Оболонском районе столицы обнаружили обломки беспилотника со взрывными устройствами. Территория оцеплена, на месте работают взрывотехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В лесу в Оболонском районе обнаружены обломки БПЛА с взрывными устройствами

В настоящее время сотрудники полиции ограничили доступ к указанной территории. На месте работают наряды полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники, которые будут осуществлять подрыв боеприпасов на месте.

Смотрите также: "Шахед" на крыше авто перевозил мужчина в Киеве: правоохранители изъяли беспилотник. ФОТОрепортаж

Обращение к горожанам

Будьте осторожны и при обнаружении предметов, изображенных на фото, ни в коем случае к ним не приближайтесь, ведь они могут взорваться в любой момент.

Обо всех подозрительных находках следует сразу сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Смотрите также: Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли в Харьковской области, - ГСЧС. ФОТОрепортаж