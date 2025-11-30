Уламки безпілотника з вибухівкою знайшли в Оболонському районі Києва. ФОТО
У лісі в Оболонському районі столиці виявили уламки безпілотника з вибуховими пристроями. Територію оточено, на місці працюють вибухотехніки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
У лісі в Оболонському районі виявлено уламки БпЛА із вибуховими пристроями
Наразі працівники поліції обмежили доступ до вказаної території. На місці працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які здійснюватимуть підрив боєприпасів на місці.
Звернення до містян
- Будьте обережними та при виявленні предметів, що зображені на фото, в жодному разі до них не наближайтеся, адже вони можуть здетонувати будь-якої миті.
- Про всі підозрілі знахідки слід одразу повідомляти за номерами 101, 102 або 112.
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