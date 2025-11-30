Уламки безпілотника з вибухівкою знайшли в Оболонському районі Києва. ФОТО

У лісі в Оболонському районі столиці виявили уламки безпілотника з вибуховими пристроями. Територію оточено, на місці працюють вибухотехніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У лісі в Оболонському районі виявлено уламки БпЛА із вибуховими пристроями

Наразі працівники поліції обмежили доступ до вказаної території. На місці працюють наряди поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, які здійснюватимуть підрив боєприпасів на місці.

Також дивіться: "Шахед" на даху авто перевозив чоловік у Києві: правоохоронці вилучили безпілотник. ФОТОрепортаж

Звернення до містян

Будьте обережними та при виявленні предметів, що зображені на фото, в жодному разі до них не наближайтеся, адже вони можуть здетонувати будь-якої миті.

Про всі підозрілі знахідки слід одразу повідомляти за номерами 101, 102 або 112.

Також дивіться: Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж