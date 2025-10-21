УКР
1 753 4

Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.

Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами
НАГАДУВАННЯ

Якщо ви побачили підозрілий предмет – одразу телефонуйте за номером "101"!

запуляти ними в хутінський літак, якщо попреться на сходку з тарарампом.
21.10.2025 15:09 Відповісти
"Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами"
Може, з ракетами, що не вибухнули?
Схоже, у перекладача пекельні борошна сталися....
21.10.2025 15:28 Відповісти
Блок Б-13 некерованих авіаційних ракет калібру 122 мм (можуть бути кумулятивнмим, осколково-фугасними та іші). Застосовуються як на літаку так і на гелікоптері. Скоріше за усе загублений орковським лєтуном під час атаки на наші позиції або навмисно скинутий коли уносив свої ноги.
21.10.2025 15:46 Відповісти
По-перше, не "тубус", а "універсальний блок для НУРС 70 мм, "Гідра", на 7 направляючих... По-друге - щось я не бачу там снарядів - якби вони там були - було-б видно їх голівки, які у спорядженому вигляді повинні виглядать з блоку...
21.10.2025 15:48 Відповісти
 
 