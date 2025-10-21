Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.

Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.

НАГАДУВАННЯ

Якщо ви побачили підозрілий предмет – одразу телефонуйте за номером "101"!

