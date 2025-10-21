Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Тубус із нерозірваними некерованими авіаційними ракетами знайшли на полі у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі побачили підозрілий предмет і одразу зателефонували надзвичайникам.
Сапери ДСНС з Волині, які наразі розміновують території на Сході України, завантажили небезпечний предмет на піротехнічний автомобіль за допомогою маніпулятора й транспортували його на спеціальний майданчик для знищення.
НАГАДУВАННЯ
Якщо ви побачили підозрілий предмет – одразу телефонуйте за номером "101"!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може, з ракетами, що не вибухнули?
Схоже, у перекладача пекельні борошна сталися....