УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10088 відвідувачів онлайн
Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
202 0

Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини ворожих БпЛА у Ніжинському районі. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

Фахівці успішно відпрацювали виклики щодо виявлення нерозірваних бойових частин ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Ніжинському районі.

Вибухотехніки поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили бойові частини БпЛА шляхом підриву.

Вибухотехніки знищили бойові частини ворожих БпЛА в Ніжинському районі
Вибухотехніки знищили бойові частини ворожих БпЛА в Ніжинському районі
Вибухотехніки знищили бойові частини ворожих БпЛА в Ніжинському районі

Застереження громадян

Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, негайно повідомте про знахідку профільні служби.

Самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними.

Автор: 

безпілотник (5019) знищення (8436) сапер (214) Чернігівська область (1103) Ніжинський район (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 