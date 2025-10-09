Вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини ворожих БпЛА у Ніжинському районі. ФОТОрепортаж
Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини ворожих ударних безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.
Фахівці успішно відпрацювали виклики щодо виявлення нерозірваних бойових частин ворожих ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Ніжинському районі.
Вибухотехніки поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили бойові частини БпЛА шляхом підриву.
Застереження громадян
Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, негайно повідомте про знахідку профільні служби.
Самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними.
