Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА в Нежинском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Специалисты успешно отработали вызовы по выявлению неразорвавшихся боевых частей вражеских ударных беспилотников, сбитых Силами обороны Украины в Нежинском районе.

Взрывотехники полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили боевые части БпЛА путем подрыва.







Предостережение граждан

Полиция напоминает гражданам: в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других взрывоопасных предметов, немедленно сообщите о находке профильные службы.

Самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными.