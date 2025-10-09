РУС
Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА в Нежинском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Специалисты успешно отработали вызовы по выявлению неразорвавшихся боевых частей вражеских ударных беспилотников, сбитых Силами обороны Украины в Нежинском районе.

Взрывотехники полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили боевые части БпЛА путем подрыва.

Взрывотехники уничтожили боевые части вражеских БПЛА в Нежинском районе
Предостережение граждан

Полиция напоминает гражданам: в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других взрывоопасных предметов, немедленно сообщите о находке профильные службы.

Самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными.

беспилотник (4393) уничтожение (8116) сапер (155) Черниговская область (1322) Нежинский район (35)
