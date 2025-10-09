Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БПЛА в Нежинском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ
Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевые части вражеских ударных беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Специалисты успешно отработали вызовы по выявлению неразорвавшихся боевых частей вражеских ударных беспилотников, сбитых Силами обороны Украины в Нежинском районе.
Взрывотехники полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили боевые части БпЛА путем подрыва.
Предостережение граждан
Полиция напоминает гражданам: в случае обнаружения снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также любых других взрывоопасных предметов, немедленно сообщите о находке профильные службы.
Самостоятельные попытки осмотра или перемещения таких объектов могут быть смертельно опасными.
