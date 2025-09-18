Вибухотехніки Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників. ФОТОрепортаж
Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.
До поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожих БПЛА на відкритій місцевості Ніжинської громади та на території домогосподарства у Менській громаді.
"Їхні бойові частини не здетонували, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БПЛА шляхом підриву", - ідеться в повідомленні.
