Вибухотехніки Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили в Національній поліції України.

До поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожих БПЛА на відкритій місцевості Ніжинської громади та на території домогосподарства у Менській громаді. 

"Їхні бойові частини не здетонували, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БПЛА шляхом підриву", - ідеться в повідомленні.

Знешкодження дронів на Чернігівщині
сапер (213) Чернігівська область (1040)
Бережіть себе, хопчики. Бог у поміч
18.09.2025 18:57 Відповісти
https://t.me/timofiypt/19009
18.09.2025 19:22 Відповісти
Шановні Дніпрята, хтось вчора ******* уламки БпЛА який збили на Перемозі, велике прохання зателефонувати в 102 та віддати уламки, вам за це нічого не буде!!
18.09.2025 19:23 Відповісти
 
 