Вибухотехніки Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників. ФОТОрепортаж

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини збитих ворожих безпілотників

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

До поліції надійшла інформація про знайдені залишки ворожих БПЛА на відкритій місцевості Ніжинської громади та на території домогосподарства у Менській громаді.

"Їхні бойові частини не здетонували, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БПЛА шляхом підриву", - ідеться в повідомленні.

