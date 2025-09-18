РУС
Взрывотехники Черниговщины обезвредили боевые части сбитых вражеских беспилотников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевые части сбитых вражеских беспилотников

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В полицию поступила информация о найденных остатках вражеских БПЛА на открытой местности Нежинской громады и на территории домохозяйства в Менской громаде.

"Их боевые части не сдетонировали, поэтому специалисты взрывотехнической службы полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили БПЛА путем подрыва", - говорится в сообщении.

Смотрите: Обезвреживание дрона на оптоволокне ножницами: бойцы ВСУ поделились опытом. ВИДЕО

Нейтрализация дронов в Черниговской области
сапер (153) Черниговская область (1263)
Бережіть себе, хопчики. Бог у поміч
18.09.2025 18:57 Ответить
https://t.me/timofiypt/19009
18.09.2025 19:22 Ответить
Шановні Дніпрята, хтось вчора ******* уламки БпЛА який збили на Перемозі, велике прохання зателефонувати в 102 та віддати уламки, вам за це нічого не буде!!
18.09.2025 19:23 Ответить
 
 