Взрывотехники Черниговщины обезвредили боевые части сбитых вражеских беспилотников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевые части сбитых вражеских беспилотников
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
В полицию поступила информация о найденных остатках вражеских БПЛА на открытой местности Нежинской громады и на территории домохозяйства в Менской громаде.
"Их боевые части не сдетонировали, поэтому специалисты взрывотехнической службы полиции с соблюдением всех мер предосторожности уничтожили БПЛА путем подрыва", - говорится в сообщении.
