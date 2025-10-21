Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли на поле в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
Местные жители увидели подозрительный предмет и сразу позвонили чрезвычайникам.
Саперы ГСЧС с Волыни, которые сейчас разминируют территории на Востоке Украины, загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль с помощью манипулятора и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения.
НАПОМИНАНИЕ
Если вы увидели подозрительный предмет - сразу звоните по телефону "101"!
Може, з ракетами, що не вибухнули?
Схоже, у перекладача пекельні борошна сталися....