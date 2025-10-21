Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Тубус с неразорвавшимися неуправляемыми авиационными ракетами нашли на поле в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

Местные жители увидели подозрительный предмет и сразу позвонили чрезвычайникам.

Саперы ГСЧС с Волыни, которые сейчас разминируют территории на Востоке Украины, загрузили опасный предмет на пиротехнический автомобиль с помощью манипулятора и транспортировали его на специальную площадку для уничтожения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрывотехники полиции обезвредили боевые части вражеских БпЛА в Нежинском районе. ФОТОрепортаж







НАПОМИНАНИЕ

Если вы увидели подозрительный предмет - сразу звоните по телефону "101"!

Больше читайте в нашем Telegram-канале