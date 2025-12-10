УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8291 відвідувач онлайн
Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
897 0

Бойова частина "шахеда" виявлена та знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

У Богуславській громаді Київської області виявили залишки російського ударного дрона "Герань-2" з бойовою частиною.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

сапери ДСНС
сапери ДСНС

Сапери вилучили бойову частину дрона відповідно до норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

залишки шахеда

Також дивіться: На Київщині знешкоджено уламки російської ракети Х-101 з бойовою частиною, - ДСНС. ФОТО


залишки шахеда
залишки шахеда

Також, використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, сапери ДСНС перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети.

Також читайте: Уламки безпілотника з вибухівкою знайшли в Оболонському районі Києва. ФОТО

Автор: 

Київська область (4818) ДСНС (5473) сапер (251) Шахед (2537) Обухівський район (77) Богуслав (1)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 