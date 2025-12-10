Бойова частина "шахеда" виявлена та знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

У Богуславській громаді Київської області виявили залишки російського ударного дрона "Герань-2" з бойовою частиною.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Сапери вилучили бойову частину дрона відповідно до норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.

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Також, використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, сапери ДСНС перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети.

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