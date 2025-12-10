Бойова частина "шахеда" виявлена та знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО
У Богуславській громаді Київської області виявили залишки російського ударного дрона "Герань-2" з бойовою частиною.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Сапери вилучили бойову частину дрона відповідно до норм безпеки та підготували для подальшої утилізації.
Також, використовуючи металошукачі та спеціалізоване обладнання, сапери ДСНС перевірили місцевість, щоб виключити будь-які ризики для мешканців та виявити можливі вибухонебезпечні предмети.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль