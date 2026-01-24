Бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою близько 500 кг знешкодили в Дніпровському районі Києва
Вибухотехніки поліції Києва спільно із саперами ДСНС знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська запустили по столиці вночі 24 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.
Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни лежали поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.
Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
