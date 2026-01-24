Бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою близько 500 кг знешкодили в Дніпровському районі Києва

Вибухотехніки поліції Києва спільно із саперами ДСНС знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська запустили по столиці вночі 24 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни лежали поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухотехніки знешкодили 400-кілограмову бойову частину ракети Х-101 на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.











Також дивіться: Бойова частина "шахеда" виявлена та знешкоджена на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Що передувало?