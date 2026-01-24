УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
6 830 16

Бойову частину ракети "Іскандер-М" вагою близько 500 кг знешкодили в Дніпровському районі Києва

Вибухотехніки поліції Києва спільно із саперами ДСНС знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку російські війська запустили по столиці вночі 24 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни лежали поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.

Поліція та ДСНС знешкодили півтонний бойовий заряд ракети поблизу житлових будинків
Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Автор: 

Київ (20633) ракети (4383) сапер (233)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Слава воїнам-саперам!!!! 🇺🇦💪💪💪♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
показати весь коментар
24.01.2026 19:56 Відповісти
+8
Відео Трампу надішліть через соцмережу "Х"
показати весь коментар
24.01.2026 19:36 Відповісти
+7
рудий тампон скаже що ху*ло хоче миру, а тампон зупинив 8 війн
показати весь коментар
24.01.2026 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відео Трампу надішліть через соцмережу "Х"
показати весь коментар
24.01.2026 19:36 Відповісти
рудий тампон скаже що ху*ло хоче миру, а тампон зупинив 8 війн
показати весь коментар
24.01.2026 19:47 Відповісти
та вже рахуйте 9! між США та Данією, просто зупинив не розпочавши!
показати весь коментар
24.01.2026 19:53 Відповісти
Після відступу 9 німецьких воїнів - одразу настав мир на Гренландії ))
показати весь коментар
24.01.2026 19:59 Відповісти
Він відео не дивиться, вони його виомлюють. Йому показують картинки і коментують.
показати весь коментар
24.01.2026 19:51 Відповісти
Через Нову Пошту, в Маар Лаго
показати весь коментар
24.01.2026 20:26 Відповісти
Слава воїнам-саперам!!!! 🇺🇦💪💪💪♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
показати весь коментар
24.01.2026 19:56 Відповісти
Мабуть кількість ракет сигналізую про "готовність мразіян до миру" що постійно квакає тромпило
показати весь коментар
24.01.2026 19:58 Відповісти
Тромбу подаруйте її. Чи відвезіть переговорникам в Габу-Дабу. Щоб суки навколо неї сіли і розказували хто хоче міру а хто не хоче. Бо як казала моя бабця, ситий голодного не розуміє. Поки по всім переговорникам така хрінь не прилетить то це х***ня а не перагавори
показати весь коментар
24.01.2026 20:12 Відповісти
Про стійкість енергосистеми можна казати ,коли вистоїть та все закінчиться.Про вистоїть на сьогодні казати,це так як про бій боксерів,мовляв,в другому та третьому раунді павєткін вистояв(
показати весь коментар
24.01.2026 20:22 Відповісти
Навколо бойової частини зібрався натовп.Ідіоти.На днях,ексзаступник Укренерго теж перед камерами позував.Током забило.
показати весь коментар
24.01.2026 22:07 Відповісти
Велика шана і повага саперам Удачі ВАМ.
показати весь коментар
24.01.2026 22:22 Відповісти
Дякуємо, хлопчики.
показати весь коментар
24.01.2026 22:45 Відповісти
скільком ********* можна було купити планшети і їжу за цю залізяку.... лапті не розуміють....
показати весь коментар
24.01.2026 23:56 Відповісти
Цирк героїзму. Там немає чому вибухати без бризантної частини. Оці жирні обличча радий був би бачити на нолі. Тут багато чого може вибухати.
показати весь коментар
25.01.2026 02:36 Відповісти
Ага. Кацапы просто забыли её в ракету вставить.
показати весь коментар
25.01.2026 15:11 Відповісти
 
 