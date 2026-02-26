На Чернігівщині сапери знешкодили бойову частину дрона "Герань-2". ФОТО

У Чернігівській області вибухотехніки знешкодили бойову частину російського безпілотника "Герань-2", яку виявили в одному з районів. Небезпечний об’єкт ліквідували шляхом контрольованого підриву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

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Спеціалісти-вибухотехніки виявили небезпечну частину безпілотного літального апарата типу "Герань-2" в одному з районів Чернігівської області.

Як зазначається, правоохоронці провели обстеження прилеглої території та ідентифікували вибухонебезпечний об’єкт.

З метою недопущення загрози для життя і здоров’я громадян, бойову частину безпілотника спеціалісти знешкодили та на спеціальному майданчику провели контрольований підрив.

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Звернення до громадян

Поліція наголошує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів заборонено наближатися до них або торкатися їх.

Необхідно негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102 або за номером 101.

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