На Чернігівщині сапери знешкодили бойову частину дрона "Герань-2". ФОТО
У Чернігівській області вибухотехніки знешкодили бойову частину російського безпілотника "Герань-2", яку виявили в одному з районів. Небезпечний об’єкт ліквідували шляхом контрольованого підриву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Спеціалісти-вибухотехніки виявили небезпечну частину безпілотного літального апарата типу "Герань-2" в одному з районів Чернігівської області.
Як зазначається, правоохоронці провели обстеження прилеглої території та ідентифікували вибухонебезпечний об’єкт.
З метою недопущення загрози для життя і здоров’я громадян, бойову частину безпілотника спеціалісти знешкодили та на спеціальному майданчику провели контрольований підрив.
Звернення до громадян
- Поліція наголошує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів заборонено наближатися до них або торкатися їх.
- Необхідно негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102 або за номером 101.
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