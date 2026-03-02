Ночная атака дронов на Черниговскую область: погибла женщина, уничтожен дом. ФОТО

В результате удара дрона по Сновской громаде погибла женщина, дом разрушен. За сутки в Черниговской области — 40 обстрелов и 67 взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Сновская община

Ночью "герань" ударила по дому в селе Сновской громады. Произошел пожар.

В результате этой атаки погибла пожилая женщина.

Дом уничтожен







Семеновская община

В Семеновской громаде мишенью для вражеского беспилотника стал объект теплоснабжения.

"Только за прошедшие сутки было 40 обстрелов. 67 взрывов", - добавили в ОГА.