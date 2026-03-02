Ночная атака дронов на Черниговскую область: погибла женщина, уничтожен дом. ФОТО
В результате удара дрона по Сновской громаде погибла женщина, дом разрушен. За сутки в Черниговской области — 40 обстрелов и 67 взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Сновская община
- Ночью "герань" ударила по дому в селе Сновской громады. Произошел пожар.
- В результате этой атаки погибла пожилая женщина.
- Дом уничтожен
Семеновская община
- В Семеновской громаде мишенью для вражеского беспилотника стал объект теплоснабжения.
"Только за прошедшие сутки было 40 обстрелов. 67 взрывов", - добавили в ОГА.
