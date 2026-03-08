Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено ЛЕП у Корюківському районі: низка населених пунктів без світла. ФОТО

Протягом минулої доби росіяни вчинили 69 обстрілів Чернігівської області, зафіксовано 116 вибухів.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Корюківський район

Як зазначається, унаслідок обстрілу з РСЗВ знеструмлена лінія електропередач у Корюківському районі. Низка населених пунктів без світла.



Також через удар FPV-дрона пошкоджений автомобіль в селі Корюківської громади.

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Новгород-Сіверський

Учора пізно ввечері ворог вдарив "геранями" по Новгороду-Сіверському. Було два вибухи на території лісництва. Пошкоджені гаражі й техніка.

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