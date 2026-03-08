Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено ЛЕП у Корюківському районі: низка населених пунктів без світла. ФОТО
Протягом минулої доби росіяни вчинили 69 обстрілів Чернігівської області, зафіксовано 116 вибухів.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Корюківський район
Як зазначається, унаслідок обстрілу з РСЗВ знеструмлена лінія електропередач у Корюківському районі. Низка населених пунктів без світла.
Також через удар FPV-дрона пошкоджений автомобіль в селі Корюківської громади.
Новгород-Сіверський
Учора пізно ввечері ворог вдарив "геранями" по Новгороду-Сіверському. Було два вибухи на території лісництва. Пошкоджені гаражі й техніка.
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