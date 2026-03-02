Нічна атака дронів на Чернігівщину: загинула жінка, знищено будинок. ФОТО
Внаслідок удару дрона по Сновській громаді загинула жінка, будинок знищено. За добу на Чернігівщині — 40 обстрілів і 67 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Сновська громада
- Уночі "герань" вдарила по будинку в селі Сновської громади. Сталася пожежа.
- Унаслідок цієї атаки загинула жінка старшого віку.
- Будинок знищений
Семенівська громада
- У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.
"Тільки за минулу добу було 40 обстрілів. 67 вибухів", - додали в ОВА.
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