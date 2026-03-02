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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Нічна атака дронів на Чернігівщину: загинула жінка, знищено будинок. ФОТО

Внаслідок удару дрона по Сновській громаді загинула жінка, будинок знищено. За добу на Чернігівщині — 40 обстрілів і 67 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Сновська громада

  • Уночі "герань" вдарила по будинку в селі Сновської громади. Сталася пожежа.
  • Унаслідок цієї атаки загинула жінка старшого віку.
  • Будинок знищений

на Чернігівщині загинула жінка, знищено будинок
на Чернігівщині загинула жінка, знищено будинок
на Чернігівщині загинула жінка, знищено будинок

Семенівська громада

  • У Семенівській громаді мішенню для ворожого безпілотника став обʼєкт теплопостачання.

"Тільки за минулу добу було 40 обстрілів. 67 вибухів", - додали в ОВА.

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Чернігівська область (1386) Корюківський район (68) Сновськ (5)
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