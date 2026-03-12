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Вночі РФ атакувала Менську громаду на Чернігівщині: загинула 15-річна дівчина. ФОТОрепортаж
У ніч проти 12 березня російські війська атакували один з населених пунктів Менської громади Чернігівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Менській міській раді.
Внаслідок атаки загинула 15-річна дівчинка, а її батьки зазнали поранень. Також пошкоджено два житлові будинки.
Станом на 6:00 12 березня, триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим.
"Цей черговий акт терору ще раз доводить, що ворог свідомо б’є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначили у міськраді.
Та додали, що 12 березня у громаді оголошено днем жалоби.
Наслідки атаки
Що передувало?
Від самого ранку 11 березня місто Семенівка на Чернігівщині перебувало під атакою ворожих ударних дронів:
- російські військові застосовують ударні безпілотники типу "молнія". Один із дронів влучив біля п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна у квартирах.
- ще однією ціллю став продуктовий магазин. Внаслідок атаки пошкоджено саме приміщення та цивільний автомобіль.
- зафіксовано влучання на території пилорами. Після удару загорівся виробничий цех.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар12.03.2026 07:45 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Володимир Омельянов
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Чайка Київ
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Caesar Rsi #551221
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