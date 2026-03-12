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Новини Обстріли Чернігівщини
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Вночі РФ атакувала Менську громаду на Чернігівщині: загинула 15-річна дівчина. ФОТОрепортаж

У ніч проти 12 березня російські війська атакували один з населених пунктів Менської громади Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Менській міській раді.

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Внаслідок атаки загинула 15-річна дівчинка, а її батьки зазнали поранень. Також пошкоджено два житлові будинки.

Станом на 6:00 12 березня, триває ліквідація пожежі та надання допомоги постраждалим.

"Цей черговий акт терору ще раз доводить, що ворог свідомо б’є по мирному населенню та цивільній інфраструктурі",  - зазначили у міськраді.

Та додали, що 12 березня у громаді оголошено днем жалоби.

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Наслідки атаки

РФ атакувала Менську громаду: загинула 15-річна дівчина
РФ атакувала Менську громаду: загинула 15-річна дівчина
РФ атакувала Менську громаду: загинула 15-річна дівчина

Що передувало?

Від самого ранку 11 березня місто Семенівка на Чернігівщині перебувало  під атакою ворожих ударних дронів: 

  • російські військові застосовують ударні безпілотники типу "молнія". Один із дронів влучив біля п’ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок цього пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна у квартирах.
  • ще однією ціллю став продуктовий магазин. Внаслідок атаки пошкоджено саме приміщення та цивільний автомобіль.
  • зафіксовано влучання на території пилорами. Після удару загорівся виробничий цех.

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Автор: 

обстріл (34564) пожежа (4489) Чернігівська область (1394) Корюківський район (70) Мена (1)
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Памятаймо Українці про злочини московитів в Україні, мішєбратіяв… атінРот ….
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12.03.2026 07:45 Відповісти
Ворог свідомомо воює з мирним населенням ,будь проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф ,щоб ви всі виздихали рашиські варвари.
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12.03.2026 08:23 Відповісти
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12.03.2026 10:41 Відповісти
Будьте прокляті від першого до останнього жітелі путінської Сросії... нелюди курвославні
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12.03.2026 14:30 Відповісти
 
 