Росіяни вдарили по Чернігівщині: атаковано транспортну інфраструктуру та будинки, четверо постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська завдали ударів по Новгород-Сіверському та Ніжинському районах Чернігівської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріл будинків

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки на Новгород-Сіверський район в одному з населених пунктів сталося влучання БпЛА. У результаті удару загорілися два житлові будинки. Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу.

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За попередньою інформацією, дві жінки віком 85 та 67 років зазнали гострої реакції на стрес. Від госпіталізації вони відмовилися.

Удар по транспортній інфраструктурі

За даними голови ОВА В'ячеслава Чауса, сьогодні вранці ворог вдарив по транспортній інфраструктурі в Ніжинському районі. Наразі зʼясовуються деталі про наслідки атаки.

Попередньо, двоє людей постраждали: чоловіку надали допомогу на місці, жінку обстежують лікарі - стан стабільний.

Зазначається, що загалом за минулу добу було 26 обстрілів, 33 вибухи.

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Наслідки обстрілів





