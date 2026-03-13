Безпілотник РФ атакував центр Новгород-Сіверського: поцілив у бібліотеку та житлові будинки. ФОТО

У ніч на 13 березня окупанти безпілотниками "Герань" атакували центральну частину Новгород-Сіверського на Чернігівщині, пошкоджено міську бібліотеку, житлові будинки та адміністративні споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

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"Цілю терористів стала історична будівля, де знаходилась міська бібліотека, - місце знань та спокою. Поки місто спало, російські дрони нищили книги та мирну інфраструктуру", - йдеться у дописі.

Також внаслідок атаки пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки та адміністративні споруди.

"Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", - додав Селіверстов.

Наслідки атаки





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