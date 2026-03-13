Беспилотник РФ атаковал центр Новгород-Северского: попал в библиотеку и жилые дома. ФОТО

В ночь на 13 марта оккупанты беспилотниками "Герань" атаковали центральную часть Новгород-Северского в Черниговской области, повреждены городская библиотека, жилые дома и административные здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Целью террористов стало историческое здание, где находилась городская библиотека, - место знаний и покоя. Пока город спал, российские дроны уничтожали книги и мирную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждения получили прилегающие жилые дома и административные здания.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Селиверстов.

Последствия атаки





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью РФ атаковала Менскую громаду в Черниговской области: погибла 15-летняя девушка. ФОТОрепортаж