Беспилотник РФ атаковал центр Новгород-Северского: попал в библиотеку и жилые дома. ФОТО
В ночь на 13 марта оккупанты беспилотниками "Герань" атаковали центральную часть Новгород-Северского в Черниговской области, повреждены городская библиотека, жилые дома и административные здания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.
"Целью террористов стало историческое здание, где находилась городская библиотека, - место знаний и покоя. Пока город спал, российские дроны уничтожали книги и мирную инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки повреждения получили прилегающие жилые дома и административные здания.
"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Селиверстов.
Последствия атаки
