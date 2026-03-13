РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8645 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
1 097 2

Беспилотник РФ атаковал центр Новгород-Северского: попал в библиотеку и жилые дома. ФОТО

В ночь на 13 марта оккупанты беспилотниками "Герань" атаковали центральную часть Новгород-Северского в Черниговской области, повреждены городская библиотека, жилые дома и административные здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Целью террористов стало историческое здание, где находилась городская библиотека, - место знаний и покоя. Пока город спал, российские дроны уничтожали книги и мирную инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждения получили прилегающие жилые дома и административные здания.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - добавил Селиверстов.

Последствия атаки

Беспилотник РФ атаковал центр Новгород-Северского
Беспилотник РФ атаковал центр Новгород-Северского

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью РФ атаковала Менскую громаду в Черниговской области: погибла 15-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (2928) обстрел (15273) Черниговская область (549) Новгород-Северский район (77) Новгород-Северский (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А тим часом дронарі ЗСУ захищають від шахедів небо країн Перської затоки. Це важливіше від неба України для Зелі, щоб вислужитись перед рудим півнем.
показать весь комментарий
13.03.2026 08:44 Ответить
Те саме подумав.....
показать весь комментарий
13.03.2026 09:50 Ответить
 
 