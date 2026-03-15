Ворожий дрон вибухнув поблизу блокпоста біля Чернігова: є загиблий і 5 поранених військових та поліцейський (оновлено)

У Чернігівській області внаслідок удару російського дрона по блокпосту є загиблий і поранені серед військовослужбовців. Також постраждав поліцейський.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Які наслідки?

"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Оновлена інформація

Пізніше очільник міста повідомив, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.

"Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський", - йдеться у повідомленні.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Оновлення

У коментарі "Суспільному" начальник МВА Дмитро Брижинський уточнив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців. Вони перебувають у медичних закладах Чернігова. Поліцейський зазнав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).

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