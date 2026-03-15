Ворожий дрон вибухнув поблизу блокпоста біля Чернігова: є загиблий і 5 поранених військових та поліцейський (оновлено)
У Чернігівській області внаслідок удару російського дрона по блокпосту є загиблий і поранені серед військовослужбовців. Також постраждав поліцейський.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Які наслідки?
"У прилеглій громаді БпЛА вибухнув поблизу блокпоста. Внаслідок вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Оновлена інформація
Пізніше очільник міста повідомив, що БпЛА влучив поблизу блокпоста в с. Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району.
"Унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський", - йдеться у повідомленні.
На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.
Оновлення
У коментарі "Суспільному" начальник МВА Дмитро Брижинський уточнив, що станом на 16:00 відомо про п'ятьох поранених військовослужбовців. Вони перебувають у медичних закладах Чернігова. Поліцейський зазнав поранення у вигляді акубаротравми (контузія).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль