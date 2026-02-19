Чернігів і Славутич знеструмлені через аварію на енергооб’єкті, - обленерго
Чернігів, Славутич і низка населених пунктів району через аварію на енергооб’єкті повністю залишилися без світла.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Увага!: Аварійне відключення електропостачання. Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району", - йдеться в повідомленні.
Відновлення електропостачання
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
