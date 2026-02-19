Чернігів і Славутич знеструмлені через аварію на енергооб’єкті, - обленерго

Чернігів, Славутич і низка населених пунктів району через аварію на енергооб’єкті повністю залишилися без світла.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Увага!: Аварійне відключення електропостачання. Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району", - йдеться в повідомленні.

Відновлення електропостачання

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

