Знеструмлення через російські атаки зафіксовано в шести областях, - Міненерго
На ранок 19 лютого є нові знеструмлення у кількох областях України внаслідок російських обстрілів, також фіксуються відключення електроенергії через негоду.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.
Відключення через ворожі атаки
Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.
На Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація складна. Відновлювальні роботи тривають.
Знеструмлення через негоду
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.
Графіки відключень
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
