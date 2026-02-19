Знеструмлення через російські атаки зафіксовано в шести областях, - Міненерго

На ранок 19 лютого є нові знеструмлення у кількох областях України внаслідок російських обстрілів, також фіксуються відключення електроенергії через негоду.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відключення через ворожі атаки

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

На Одещині після попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру ситуація складна. Відновлювальні роботи тривають.

Читайте: В Одесу направили додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси

Знеструмлення через негоду

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.

Читайте: Energy Task Force: Україна впроваджує системні рішення для посилення енергетичної стійкості, - Шмигаль

Графіки відключень

Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Також дивіться: Генсек Ради Європи Берсе відвідав пошкоджену російськими атаками ТЕЦ у Києві. ФОТОрепортаж