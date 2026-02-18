УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Відновлення енергосистеми
870 6

В Одесу направили додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси

В Одесу відправили генератори

В Одесі тривають роботи з відновлення електро- та теплопостачання після ворожих атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити у Фейсбуці.

У місто з інших регіонів спрямували додаткові засоби автономної енергогенерації. Частину житлових будинків уже підключають до генераторів, що дозволяє подавати тепло і воду в квартири.

Представники енергетичних компаній, комунальні та екстрені служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Додаткова техніка та транспорт для міста

За його словами, генератори направляють з інших областей. Вони необхідні для підтримки критичної інфраструктури. За потреби ремонтні бригади готові оперативно прибути до міста, - додав Микита.

Також доручено направити до Одеси додаткові дизельні пасажирські автобуси для перевезення мешканців, поки не буде відновлено рух тролейбусів. Перші 10 автобусів уже вирушили з Київської області.

Також читайте: Обстріл Одещини: без світла залишаються 107 тисяч споживачів, - ДТЕК

Пункти незламності та обігріву

Наразі в Одесі розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву. Там мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Роботи не припиняються до повного відновлення електропостачання", - зазначив Микита.

Основні зусилля наразі спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. У владі запевняють, що теплопостачання буде повністю відновлено після завершення ремонтних робіт.

  • До слова, раніше ми писали, що в Одесі та на Миколаївщині припинено схеми незаконного використання гуманітарної допомоги у сфері комунальної інфраструктури та серед військовослужбовців. Генератори працювали для бізнесу, а автомобілі - продавали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99 тис. споживачів залишаються без електропостачання на Одещині після обстрілів енергосистеми

Автор: 

Одеська область (4072) енергетика (3812) відновлення (792) генератор (280)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так умудриться просрать Одессу как Зеля сделал за пару месяцев, это феномен
показати весь коментар
18.02.2026 19:45 Відповісти
Щось я нічого не розумію. Не є таємницею, що Адєса - проросійське місто.
І тут раптом... кацапи їх чморять. Чморять своїх! Загадка... Видно, по логіці, скоро будуть гагаузів мочити.
показати весь коментар
18.02.2026 19:53 Відповісти
Харьков, Сумы, Херсон,Донбас тоже свои когда то были,сейчас только Буковель свой город для них, неприкосаем
показати весь коментар
18.02.2026 20:08 Відповісти
Хе-хе... А це вже головна загадка. Все іде до того, що Буковель мочкануть ядеркою.
показати весь коментар
18.02.2026 20:27 Відповісти
З якого куя ти взяв що Одеса проросійське місто те що розмовляють на російській не означає що всі хто розмовляє ті підтримують кацапів, те що богато відставних і тих хто зраджує достатньо і нажаль вони по всій Україні. До речі Одесу і область з перших днів вторгнення атакують і не відомо як би розвернулись події якби не потопили крейсер "москва" також дякуючи роботі ППО ворожі обстріли мінімізовані.
показати весь коментар
18.02.2026 21:16 Відповісти
Особливо "пощастило" мешканцям Чудо-города, який без електрики тиждень , а їм приперли 2 генератори та заявили, що оплата палива коштом самих мешканців-100К /доба роботи генератора!
Вонізма на весь район, а купа палива у дворі і якщо знову прилетить шахед?(((
показати весь коментар
18.02.2026 22:11 Відповісти
 
 