В Одесу направили додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси
В Одесі тривають роботи з відновлення електро- та теплопостачання після ворожих атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити у Фейсбуці.
У місто з інших регіонів спрямували додаткові засоби автономної енергогенерації. Частину житлових будинків уже підключають до генераторів, що дозволяє подавати тепло і воду в квартири.
Представники енергетичних компаній, комунальні та екстрені служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили.
Додаткова техніка та транспорт для міста
За його словами, генератори направляють з інших областей. Вони необхідні для підтримки критичної інфраструктури. За потреби ремонтні бригади готові оперативно прибути до міста, - додав Микита.
Також доручено направити до Одеси додаткові дизельні пасажирські автобуси для перевезення мешканців, поки не буде відновлено рух тролейбусів. Перші 10 автобусів уже вирушили з Київської області.
Пункти незламності та обігріву
Наразі в Одесі розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву. Там мешканці можуть отримати необхідну допомогу.
Роботи не припиняються до повного відновлення електропостачання", - зазначив Микита.
Основні зусилля наразі спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. У владі запевняють, що теплопостачання буде повністю відновлено після завершення ремонтних робіт.
- До слова, раніше ми писали, що в Одесі та на Миколаївщині припинено схеми незаконного використання гуманітарної допомоги у сфері комунальної інфраструктури та серед військовослужбовців. Генератори працювали для бізнесу, а автомобілі - продавали.
І тут раптом... кацапи їх чморять. Чморять своїх! Загадка... Видно, по логіці, скоро будуть гагаузів мочити.
Вонізма на весь район, а купа палива у дворі і якщо знову прилетить шахед?(((