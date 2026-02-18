В Одесу направили додаткові засоби автономної енергогенерації та дизельні автобуси

В Одесі тривають роботи з відновлення електро- та теплопостачання після ворожих атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні заступника керівника Офісу Президента Віктора Микити у Фейсбуці.

У місто з інших регіонів спрямували додаткові засоби автономної енергогенерації. Частину житлових будинків уже підключають до генераторів, що дозволяє подавати тепло і воду в квартири.

Представники енергетичних компаній, комунальні та екстрені служби працюють цілодобово. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили.

Додаткова техніка та транспорт для міста

За його словами, генератори направляють з інших областей. Вони необхідні для підтримки критичної інфраструктури. За потреби ремонтні бригади готові оперативно прибути до міста, - додав Микита.

Також доручено направити до Одеси додаткові дизельні пасажирські автобуси для перевезення мешканців, поки не буде відновлено рух тролейбусів. Перші 10 автобусів уже вирушили з Київської області.

Пункти незламності та обігріву

Наразі в Одесі розгорнуто понад 340 пунктів незламності та 20 пунктів обігріву. Там мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Роботи не припиняються до повного відновлення електропостачання", - зазначив Микита.

Основні зусилля наразі спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури. У владі запевняють, що теплопостачання буде повністю відновлено після завершення ремонтних робіт.

До слова, раніше ми писали, що в Одесі та на Миколаївщині припинено схеми незаконного використання гуманітарної допомоги у сфері комунальної інфраструктури та серед військовослужбовців. Генератори працювали для бізнесу, а автомобілі - продавали.

