В Одессу направили дополнительные средства автономной энергогенерации и дизельные автобусы
В Одессе продолжаются работы по восстановлению электро- и теплоснабжения после вражеских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиты в фейсбуке.
В город из других регионов направили дополнительные средства автономной энергогенерации. Часть жилых домов уже подключают к генераторам, что позволяет подавать тепло и воду в квартиры.
Представители энергетических компаний, коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы.
Дополнительная техника и транспорт для города
По его словам, генераторы направляют из других областей. Они необходимы для поддержания критической инфраструктуры. При необходимости ремонтные бригады готовы оперативно прибыть в город, - добавил Микита.
Также поручено направить в Одессу дополнительные дизельные пассажирские автобусы для перевозки жителей, пока не будет восстановлено движение троллейбусов. Первые 10 автобусов уже отправились из Киевской области.
Пункты несокрушимости и обогрева
Сейчас в Одессе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева. Там жители могут получить необходимую помощь.
Работы не прекращаются до полного восстановления электроснабжения", - отметил Микита.
Основные усилия сейчас направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры. Во власти уверяют, что теплоснабжение будет полностью восстановлено после завершения ремонтных работ.
- К слову, ранее мы писали, что в Одессе и Николаевской области пресечены схемы незаконного использования гуманитарной помощи в сфере коммунальной инфраструктуры и среди военнослужащих. Генераторы работали для бизнеса, а автомобили - продавали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тут раптом... кацапи їх чморять. Чморять своїх! Загадка... Видно, по логіці, скоро будуть гагаузів мочити.