РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9513 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Восстановление энергосистемы
455 5

В Одессу направили дополнительные средства автономной энергогенерации и дизельные автобусы

В Одессу отправили генераторы

В Одессе продолжаются работы по восстановлению электро- и теплоснабжения после вражеских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя руководителя Офиса Президента Виктора Микиты в фейсбуке.

В город из других регионов направили дополнительные средства автономной энергогенерации. Часть жилых домов уже подключают к генераторам, что позволяет подавать тепло и воду в квартиры.

Представители энергетических компаний, коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Дополнительная техника и транспорт для города

По его словам, генераторы направляют из других областей. Они необходимы для поддержания критической инфраструктуры. При необходимости ремонтные бригады готовы оперативно прибыть в город, - добавил Микита.

Также поручено направить в Одессу дополнительные дизельные пассажирские автобусы для перевозки жителей, пока не будет восстановлено движение троллейбусов. Первые 10 автобусов уже отправились из Киевской области.

Читайте также: Обстрел Одесской области: без света остаются 107 тысяч потребителей, - ДТЭК

Пункты несокрушимости и обогрева

Сейчас в Одессе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева. Там жители могут получить необходимую помощь.

Работы не прекращаются до полного восстановления электроснабжения", - отметил Микита.

Основные усилия сейчас направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры. Во власти уверяют, что теплоснабжение будет полностью восстановлено после завершения ремонтных работ.

  • К слову, ранее мы писали, что в Одессе и Николаевской области пресечены схемы незаконного использования гуманитарной помощи в сфере коммунальной инфраструктуры и среди военнослужащих. Генераторы работали для бизнеса, а автомобили - продавали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 99 тыс. потребителей остаются без электроснабжения в Одесской области после обстрелов энергосистемы

Автор: 

Одесская область (1206) энергетика (1255) восстановления (103) генератор (53)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так умудриться просрать Одессу как Зеля сделал за пару месяцев, это феномен
показать весь комментарий
18.02.2026 19:45 Ответить
Щось я нічого не розумію. Не є таємницею, що Адєса - проросійське місто.
І тут раптом... кацапи їх чморять. Чморять своїх! Загадка... Видно, по логіці, скоро будуть гагаузів мочити.
показать весь комментарий
18.02.2026 19:53 Ответить
Харьков, Сумы, Херсон,Донбас тоже свои когда то были,сейчас только Буковель свой город для них, неприкосаем
показать весь комментарий
18.02.2026 20:08 Ответить
Хе-хе... А це вже головна загадка. Все іде до того, що Буковель мочкануть ядеркою.
показать весь комментарий
18.02.2026 20:27 Ответить
З якого куя ти взяв що Одеса проросійське місто те що розмовляють на російській не означає що всі хто розмовляє ті підтримують кацапів, те що богато відставних і тих хто зраджує достатньо і нажаль вони по всій Україні. До речі Одесу і область з перших днів вторгнення атакують і не відомо як би розвернулись події якби не потопили крейсер "москва" також дякуючи роботі ППО ворожі обстріли мінімізовані.
показать весь комментарий
18.02.2026 21:16 Ответить
 
 