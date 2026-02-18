В Одессу направили дополнительные средства автономной энергогенерации и дизельные автобусы

В Одессе продолжаются работы по восстановлению электро- и теплоснабжения после вражеских атак.

В город из других регионов направили дополнительные средства автономной энергогенерации. Часть жилых домов уже подключают к генераторам, что позволяет подавать тепло и воду в квартиры.

Представители энергетических компаний, коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно. К ликвидации последствий привлечены все необходимые силы.

Дополнительная техника и транспорт для города

По его словам, генераторы направляют из других областей. Они необходимы для поддержания критической инфраструктуры. При необходимости ремонтные бригады готовы оперативно прибыть в город, - добавил Микита.

Также поручено направить в Одессу дополнительные дизельные пассажирские автобусы для перевозки жителей, пока не будет восстановлено движение троллейбусов. Первые 10 автобусов уже отправились из Киевской области.

Пункты несокрушимости и обогрева

Сейчас в Одессе развернуто более 340 пунктов несокрушимости и 20 пунктов обогрева. Там жители могут получить необходимую помощь.

Работы не прекращаются до полного восстановления электроснабжения", - отметил Микита.

Основные усилия сейчас направлены на восстановление поврежденной инфраструктуры. Во власти уверяют, что теплоснабжение будет полностью восстановлено после завершения ремонтных работ.

К слову, ранее мы писали, что в Одессе и Николаевской области пресечены схемы незаконного использования гуманитарной помощи в сфере коммунальной инфраструктуры и среди военнослужащих. Генераторы работали для бизнеса, а автомобили - продавали.

