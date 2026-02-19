РУС
Отключение электроэнергии из-за российских атак зафиксировано в шести областях, - Минэнерго

Отключение электроэнергии из-за российских атак

Утром 19 февраля в нескольких областях Украины в результате российских обстрелов произошли новые отключения электроэнергии, также фиксируются отключения электроэнергии из-за непогоды.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отключения из-за вражеских атак

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

В Одесской области после предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру ситуация сложная. Восстановительные работы продолжаются.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 458 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Графики отключений

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий — графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения.

