Чернигов и Славутич обесточены из-за аварии на энергообъекте, - облэнерго

Чернигов и Славутич без света

Чернигов, Славутич и ряд населенных пунктов района из-за аварии на энергообъекте полностью остались без света.

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Внимание!: Аварийное отключение электроснабжения. В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района", - говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Киевская область (1121) Чернигов (240) Славутич (20) обесточивание (53) Черниговская область (535) Вышгородский район (66) Черниговский район (153)
