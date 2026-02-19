Чернигов и Славутич обесточены из-за аварии на энергообъекте, - облэнерго
Чернигов, Славутич и ряд населенных пунктов района из-за аварии на энергообъекте полностью остались без света.
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Внимание!: Аварийное отключение электроснабжения. В результате аварии на одной из воздушных линий 110 кВ обесточены потребители Чернигова, Славутича и ряда населенных пунктов Черниговского района", - говорится в сообщении.
Восстановление электроснабжения
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Alexey Poltorak
