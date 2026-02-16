Уничтожены все коммуникации и электросеть в Новгороде-Северском, – ОВА

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус провел совещание относительно ситуации в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграме.

Ситуация с инфраструктурой

Новгород-Северская РГА – продолжается восстановление после российского удара по зданию администрации.

Есть разрушения, уничтожены все коммуникации и электросеть. От нас – максимальная помощь. Нужно организовать работу в новом формате.

Эвакуация населения

Продолжается эвакуация. За две последние недели выехало еще 18 человек, в том числе те, кто ранее писал отказы.

Всего с начала года: 76 эвакуированных. В самой опасной 5-километровой зоне остается проживать 220 человек. Удалось эвакуировать всех детей.

