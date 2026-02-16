РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8528 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины Ситуация на приграничье Черниговщины
2 266 7

Уничтожены все коммуникации и электросеть в Новгороде-Северском, – ОВА

новгород-северский

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус провел совещание относительно ситуации в Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с инфраструктурой

  • Новгород-Северская РГА – продолжается восстановление после российского удара по зданию администрации.
  • Есть разрушения, уничтожены все коммуникации и электросеть. От нас – максимальная помощь. Нужно организовать работу в новом формате. 

Смотрите также: Россияне атаковали дроном приграничные районы Черниговской области: уничтожено здание Новгород-Северской РГА. ФОТО

Эвакуация населения

Продолжается эвакуация. За две последние недели выехало еще 18 человек, в том числе те, кто ранее писал отказы.

Всего с начала года: 76 эвакуированных. В самой опасной 5-километровой зоне остается проживать 220 человек. Удалось эвакуировать всех детей.

Читайте: Угрожал расправой отцу погибшего воина: в Черниговской области задержали криминального авторитета. ФОТО

Автор: 

инфраструктура (70) Черниговская область (532) Новгород-Северский район (73) Новгород-Северский (18)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чаусята шмигалять потихенько - та й на тому...
показать весь комментарий
16.02.2026 20:09 Ответить
де все знищено - в місті чи в будівлі адміністрації?
показать весь комментарий
16.02.2026 20:10 Ответить
Без додаткової цілевказівки від КОРИГУВАЛЬНИКІВ, такі удари московитів не можливі!!
показать весь комментарий
16.02.2026 20:30 Ответить
Там майже цілодобово літають розвіддрони, ніякі корегувальники не потрібні.
показать весь комментарий
16.02.2026 20:35 Ответить
Оманські з єрмаком та «потужними» з опу і далі гадять з ******* в Україні!! Рятують вони, виключно тільки вагнерівців та беркутню з ригоАНАЛЬНИМИ!! Українців, лише убивають!!
показать весь комментарий
16.02.2026 20:33 Ответить
Те саме повинно статися в курську, орлі або брянську. Та хоча б в якихось клинцях чи іншому мухосранську. Але... маємо те, що маємо. (((
показать весь комментарий
16.02.2026 21:06 Ответить
 
 