Знищені всі комунікації та електромережа у Новгороді-Сіверському, – ОВА

Очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус провів нараду по ситуації на Чернігівщині.

Ситуація з інфраструктурою

Новгород-Сіверська РВА – триває відновлення після російського удару по будівлі адміністрації.

Є руйнування, знищені всі комунікації та електромережа. Від нас – максимальна допомога. Треба організувати роботу в новому форматі.

Евакуація населення

Продовжується евакуація. За два останні тижні виїхало ще 18 осіб, у тому числі ті, хто раніше писав відмови.

Всього з початку року: 76 евакуйованих. У найнебезпечнішій 5-км зоні залишається мешкати 220 людей. Вдалося евакуювати всіх дітей.

