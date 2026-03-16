Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 16 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:53 - Сообщалось о движении вражеских дронов:
- Группа БПЛА из Сумской области в Полтавскую (Миргородский район).
- БПЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.
- Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Черноморское.
В 19:08 - БПЛА курсом на Запорожье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта.
