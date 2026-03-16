Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 16 марта продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:53 - Сообщалось о движении вражеских дронов:

Группа БПЛА из Сумской области в Полтавскую (Миргородский район).

БПЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

Группа БПЛА в акватории Черного моря курсом на Черноморское.

В 19:08 - БПЛА курсом на Запорожье.

Ранее мы сообщали, что в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта.

