Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 16 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:53 - Повідомлялося про рух ворожих дронів:
- Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський район).
- БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське.
О 19:08 - БпЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 20:15 - БпЛА на Харків з півдня.
О 20:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Оновлена інформація
О 20:53 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.
О 21:13 - Пуски КАБ на Сумщині.
О 21:14 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.
О 21:22 - Пуски КАБ на Харківщині.
О 22:46 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Київщині.
Оновлена інформація
О 23:11 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Чернігівщині та Запоріжжі.
О 23:30 - БпЛА у напрямку Павлограду зі сходу.
О 00:33 - Ворожі БпЛА через Сумщину зі сходу у західному напрямку.
О 00:45 - Ворожі БпЛА у напрямку Сергіївки з Чорного моря.
О 01:20 - Групи ворожих БпЛА у Чорному морі курсом на Татарбунари.
О 01:31 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Кілії та Катлабугу.
О 01:51 - Групи БпЛА, що на півдні Одещини прямують у напрямку Ізмаїлу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що у Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили уламки невідомого літаючого об’єкта.
Будь ласка, зачекайте...
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