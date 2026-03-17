Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 16 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:53 - Повідомлялося про рух ворожих дронів:

Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину (Миргородський район).

БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське.

О 19:08 - БпЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 20:15 - БпЛА на Харків з півдня.

О 20:29 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:53 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 21:13 - Пуски КАБ на Сумщині.

О 21:14 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Сумщині та Харківщині.

О 21:22 - Пуски КАБ на Харківщині.

О 22:46 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Київщині.

Оновлена інформація

О 23:11 - Загроза ударних ворожих БпЛА на Чернігівщині та Запоріжжі.

О 23:30 - БпЛА у напрямку Павлограду зі сходу.

О 00:33 - Ворожі БпЛА через Сумщину зі сходу у західному напрямку.

О 00:45 - Ворожі БпЛА у напрямку Сергіївки з Чорного моря.

О 01:20 - Групи ворожих БпЛА у Чорному морі курсом на Татарбунари.

О 01:31 - Групи ворожих БпЛА у напрямку Кілії та Катлабугу.

О 01:51 - Групи БпЛА, що на півдні Одещини прямують у напрямку Ізмаїлу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили уламки невідомого літаючого об’єкта.

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