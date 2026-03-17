Сбиты 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания на 12 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 17 марта 2026 года противник нанес удар 178 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 110 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.

В частности, врагнанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.

