Сбиты 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания на 12 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 17 марта 2026 года противник нанес удар 178 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 110 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.
- В частности, врагнанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль