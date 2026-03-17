Знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 17 березня 2026 року противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 110 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.

Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.

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