Знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 17 березня 2026 року противник атакував 178 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 110 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.
- Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.
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