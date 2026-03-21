РФ атаковала энергообъект в Черниговской области: часть области осталась без света

Ранним утром 21 марта враг атаковал энергетический объект в Нежинском районе. Большая часть Черниговской области в настоящее время остается без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Вясеслав Чаус.

Отмечается, что энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.



"В населенных пунктах, где временно нет электричества, действуем по определенным и уже отработанным алгоритмам - объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", - добавил Чаус.

Что предшествовало?

Утром российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками. В результате удара полностью разрушен жилой дом. Двое человек погибли, еще двое детей получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли приграничные районы Черниговской области: повреждены суд, магазины и энергосети. ФОТОрепортаж