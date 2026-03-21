Враг атаковал Киевскую область: обесточен Славутич
Ранним утром в субботу, 21 марта 2026 года, войска РФ пытались атаковать территорию Киевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Славутич остался без света
По данным ОГА, в результате утренней атаки временно без централизованного электроснабжения остался Славутич. Без света остались почти 21 тысяча жителей.
Энергетики уже работают в усиленном режиме. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в каждом доме.
"Объекты критической инфраструктуры оперативно переведены на резервное питание. Тепло- и водоснабжение обеспечены. Учреждения социальной сферы работают на генераторах и аккумуляторах. Связь и интернет работают", - говорится в сообщении.
Пункты стойкости открыты и готовы принять всех, кто в этом нуждается.
"Враг систематически наносит удары по энергетике, пытаясь лишить людей света, тепла и воды. Наша задача - укреплять устойчивость каждой громады, развивать энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам", - добавил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что россияне атаковали "шахидами" в ночь на 21 марта.
- По данным Воздушных сил, силы ПВО ликвидировали 148 вражеских БПЛА из 154.
- Также в Николаевской области российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру, произошли отключения электроэнергии.
- Кроме того, в ночь на 21 марта российские войска атаковали Изюм Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения жилой инфраструктуры.
