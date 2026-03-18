Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Ограничение мощности
Сегодня, с 16:00 до 21:00, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
Как отмечалось, РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Одесской области.
