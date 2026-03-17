Из-за атак РФ произошло отключение электроэнергии в 4 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Действуют ограничения для бизнеса и промышленности
Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация об ограничениях размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", — отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 16 марта продолжалась атака российских беспилотников на украинские города.
- В частности, враг нанес удар по Запорожью: пострадали восемь человек.
- По данным Воздушных сил, обезврежено 154 вражеских БПЛА из 178, есть попадания в 12 локациях.
