Через атаки РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

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Діють обмеження для бізнесу і промисловості

Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.

Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.

За даними Повітряних сил, знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях.

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