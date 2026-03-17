Через атаки РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Діють обмеження для бізнесу і промисловості
Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.
"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері 16 березня тривала атака російських безпілотників на українські міста.
- Зокрема, ворог завдав удару по Запоріжжю: постраждало восьмеро людей.
- За даними Повітряних сил, знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 178, є влучання на 12 локаціях.
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