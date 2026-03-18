Через удари РФ є знеструмлення у 4 областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Обмеження потужності
Сьогодні, з 16:00 до 21:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.
"Просимо споживачів, за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.
Що передувало?
Як зазначалося, РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль