На левом берегу Киева из-за аварии на электросети возникли перебои с электричеством и водоснабжением, - КГГА
Вечером в субботу, 21 марта, на левом берегу Киева из-за аварии в электросети возникли перебои с электричеством и водоснабжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.
Причина - авария на электросети
"️Из-за аварийной ситуации на электросети на левом берегу - перебои с электричеством и водоснабжением", - говорится в сообщении.
Энергетики уже работают над устранением повреждения.
