Из-за обстрелов РФ произошли новые отключения электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Продолжаются восстановительные работы

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Применяются графики

Сегодня, с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Время и продолжительность отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

