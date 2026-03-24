Из-за ночной атаки РФ в 6 областях отключено электричество, - Минэнерго

Этой ночью враг вновь совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атаки часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики почасовых отключений

Сегодня, с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Также до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Время и продолжительность отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что ночью РФ атаковала Украину ракетами и ударными дронами.
  • По данным Воздушных сил, РФ выпустила 34 ракеты и 392 БПЛА по Украине: ПВО сбила 25 ракет и 365 беспилотников.

Гончарук-шмигаль та свириденко, з десятками держсекретарів КМУ і ЦОВВ, з власниками облЕнерго, моють виконати норми Закону:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
24.03.2026 10:31 Ответить
Що саме вони мають виконати ?
24.03.2026 11:03 Ответить
А ще вони повинні дотримуватись правил вигулу собаки без намордника, куріння в заборонених місцях, перехід дороги в недозволеному місці, шуміти вночі і проїзд на червоний сигнал.
24.03.2026 11:20 Ответить
 
 