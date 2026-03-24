Из-за ночной атаки РФ в 6 областях отключено электричество, - Минэнерго

Этой ночью враг вновь совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атаки часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики почасовых отключений

Сегодня, с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Также до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Время и продолжительность отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что ночью РФ атаковала Украину ракетами и ударными дронами.

По данным Воздушных сил, РФ выпустила 34 ракеты и 392 БПЛА по Украине: ПВО сбила 25 ракет и 365 беспилотников.

