Из-за ночной атаки РФ в 6 областях отключено электричество, - Минэнерго
Этой ночью враг вновь совершил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате атаки часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Графики почасовых отключений
Сегодня, с 16:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Также до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Время и продолжительность отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)