Європі є чого навчитися в України у сфері захисту критичної інфраструктури, - єврокомісар Кубілюс

У Брюсселі єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс провів зустріч із віцепрем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад і територій України Олексієм Кулебою. Під час неї український посадовець представив комплекс заходів із захисту критичної інфраструктури від російських ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Зустріч у Брюсселі: про що говорили

"Я прослухав презентацію віцепрем'єр-міністра про те, як Україна захищає свою критичну інфраструктуру; Європі є чого навчитися та працювати разом з Україною над підвищенням нашої обороноздатності", - зазначив Кубілюс.

На прохання надати більше деталей зустрічі речник Європейської комісії Томас Реньє сказав, що вчора двоє посадовців мали "хорошу дискусію", зауваживши, що комісар Кубілюс може додати більше інформації про зустріч завтра під час брифінгу в Брюсселі.

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Водночас він нагадав, що ЄС має набір інструментів для захисту критичної інфраструктури в рамках відповідних планів дій, які також включають захист від кіберзагроз.

У ЄС наголосили на спільній безпеці та підтримці України

"Очевидно, що наша критична інфраструктура має ключове значення, ми повинні її захищати, ми знаємо, що існує багато загроз, спрямованих проти неї. Це була продуктивна зустріч, нашу підтримку України неможливо переоцінити", - сказав речник.

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