РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9949 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
233 6

Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, - еврокомиссар Кубилюс

Кубилюс о защите критической инфраструктуры

В Брюсселе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс провел встречу с вице-премьер-министром по вопросам восстановления — министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. В ходе встречи украинский чиновник представил комплекс мер по защите критически важной инфраструктуры от российских ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Встреча в Брюсселе: о чем говорили

"Я прослушал презентацию вице-премьер-министра о том, как Украина защищает свою критическую инфраструктуру; Европе есть чему поучиться и работать вместе с Украиной над повышением нашей обороноспособности", - отметил Кубилюс.

На просьбу предоставить больше деталей о встрече, пресс-секретарь Европейской комиссии Томас Ренье сказал, что вчера двое чиновников провели "хорошую дискуссию", отметив, что комиссар Кубилюс может добавить больше информации о встрече завтра во время брифинга в Брюсселе.

В то же время он напомнил, что у ЕС есть набор инструментов для защиты критической инфраструктуры в рамках соответствующих планов действий, которые также включают защиту от киберугроз.

В ЕС подчеркнули важность общей безопасности и поддержки Украины

"Очевидно, что наша критическая инфраструктура имеет ключевое значение, мы должны ее защищать, мы знаем, что существует много угроз, направленных против нее. Это была продуктивная встреча, нашу поддержку Украины невозможно переоценить", - сказал пресс-секретарь.

Автор: 

энергетика (3355) Евросоюз (17869) Кубилюс Андрюс (97) Кулеба Алексей (172)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вчиться у ахметовського холуя шмигаля!!!!
виділено дохеріща ваших європейських млрд на захист!!!
захисту нема, все знищено, але ваші млрд, повернені на рахунки ваших банків, як спіздженні, але вам же по кайфу....
показать весь комментарий
24.03.2026 15:05 Ответить
ага .. у нас ноу-хау ..а ще "двушечки" на маскву ..є чому повчитись

показать весь комментарий
24.03.2026 15:06 Ответить
як тільки "навчитеся в зелених зрадемків" і бюджету вашому хана і енергетичній інфраструктурі теж труба"дружба" в нинішньому стані
показать весь комментарий
24.03.2026 15:31 Ответить
Галущенка наєма с дерьмаком візьміть научать
показать весь комментарий
24.03.2026 15:47 Ответить
Теплична Європка не здатна вчитися в здатна лише закликати , закликати і виражати стурбованість, все! Як буде війна велика проти них відсотків 80 мінімум тупо здрисне на туманний Альбіон.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:48 Ответить
 
 