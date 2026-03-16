В войне России против Украины мира на горизонте нет, - еврокомиссар Кубилюс

В войне России против Украины пока не видно перспектив скорого мира, поэтому Европейский Союз должен учитывать это при укреплении собственного потенциала и безопасности.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на мероприятии Forum Europa "Идеи для укрепления Союза" в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В ЕС не исключают риска прямой агрессии России против стран Союза

"Развивая нашу независимость и европейскую мощь, нам нужно понимать: в войне России против Украины мира на горизонте нет", — сказал Кубилюс, отметив при этом "реальную возможность" того, что ЕС сам столкнется с российской агрессией.

Европе нужно увеличить военный потенциал

Он также упомянул о дефиците поставок средств противоракетной обороны в Украину, страны Персидского залива и Европу, и напомнил слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Европе нужно "увеличить свои возможности противовоздушной обороны на 400%".

Украина является ключевым элементом безопасности Европы

Говоря о роли Украины в европейской безопасности, Кубилюс подчеркнул: "Украина защищает нас на протяжении более четырех лет ужасной войны... Только сила Украины — это путь к справедливому миру. Такой мир наступит, если Украина начнет побеждать Россию".

В этом контексте он повторил свой предыдущий призыв к увеличению поддержки Украины, подчеркнув, что победа России обойдется Европе вдвое дороже.

Инвестиции в оборону

"Инвестиции в оборону всегда дороги, но отсутствие инвестиций всегда обойдется гораздо дороже. И нам нужна Украина для нашей обороны. Если Россия нападет на нас, государства-члены ЕС столкнутся с российской армией, проверенной в боях, гораздо более сильной, чем в 2022 году, способной использовать почти 10 миллионов беспилотников. Ни одно государство-член НАТО в Европе не имеет такого проверенного в боях опыта — только Вооруженные силы Украины", — подчеркнул еврокомиссар.

Кубилюс заявил, что интеграция оборонно-промышленных возможностей Украины в европейскую оборонную промышленность отвечает жизненно важным интересам Европы. Он подчеркнул, что это можно сделать быстрее, взяв на себя инициативу по созданию Европейского оборонного союза.

"Это может стать хорошим шагом для Украины на пути к полноправному членству в ЕС в ближайшем будущем", — считает еврокомиссар.