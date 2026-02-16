Рютте: Россия останется угрозой для НАТО даже после мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после завершения войны против Украины.

По словам Рютте, в НАТО уже сформировано четкое понимание долгосрочных рисков со стороны РФ. Речь идет о ситуации с безопасностью на всей территории государств-членов Альянса.

Россия как долгосрочная угроза для НАТО

Генсек подчеркнул, что даже в случае заключения мирного соглашения ситуация не изменится мгновенно. Он подчеркнул, что стратегические риски сохранятся.

"Давайте сначала заключим мирное соглашение, а потом посмотрим, что будет. Но для НАТО сейчас абсолютно ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей территории НАТО", — заявил Рютте.

Он также обратился к гражданам России с призывом сделать все возможное для прекращения войны. По его словам, вооруженная агрессия наносит ущерб и самой РФ.

Потери армии РФ и последствия для элит

Отдельно Рютте остановился на теме потерь российской армии. Он сообщил, что в декабре РФ потеряла около 35 тысяч военных. В январе потери составили еще 30 тысяч человек.

По его словам, количество погибших превышает темпы новой мобилизации. Это создает дополнительное давление на российскую систему.

Рютте отметил, что потери пока менее ощутимы в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время он прогнозирует изменение ситуации в ближайшее время.

"При таком количестве людей, которые гибнут в лоб, неизбежно, что это коснется и Москвы, и Санкт-Петербурга", — добавил он.

В НАТО продолжают оценивать действия России как системную угрозу европейской безопасности. Альянс сохраняет курс на усиление обороны и поддержку Украины.

К слову, генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.

