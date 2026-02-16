Рютте: Россия останется угрозой для НАТО даже после мира в Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после завершения войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью изданию The Moscow Times.
По словам Рютте, в НАТО уже сформировано четкое понимание долгосрочных рисков со стороны РФ. Речь идет о ситуации с безопасностью на всей территории государств-членов Альянса.
Россия как долгосрочная угроза для НАТО
Генсек подчеркнул, что даже в случае заключения мирного соглашения ситуация не изменится мгновенно. Он подчеркнул, что стратегические риски сохранятся.
"Давайте сначала заключим мирное соглашение, а потом посмотрим, что будет. Но для НАТО сейчас абсолютно ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для всей территории НАТО", — заявил Рютте.
Он также обратился к гражданам России с призывом сделать все возможное для прекращения войны. По его словам, вооруженная агрессия наносит ущерб и самой РФ.
Потери армии РФ и последствия для элит
Отдельно Рютте остановился на теме потерь российской армии. Он сообщил, что в декабре РФ потеряла около 35 тысяч военных. В январе потери составили еще 30 тысяч человек.
По его словам, количество погибших превышает темпы новой мобилизации. Это создает дополнительное давление на российскую систему.
Рютте отметил, что потери пока менее ощутимы в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время он прогнозирует изменение ситуации в ближайшее время.
"При таком количестве людей, которые гибнут в лоб, неизбежно, что это коснется и Москвы, и Санкт-Петербурга", — добавил он.
В НАТО продолжают оценивать действия России как системную угрозу европейской безопасности. Альянс сохраняет курс на усиление обороны и поддержку Украины.
- К слову, генсек НАТО подчеркнул, что сейчас Альянс обладает достаточным уровнем мощности и сдерживания, поэтому Россия не решится атаковать страны Североатлантического блока.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США традиційно утримують у НАТО не лише найвищу посаду: їм належить близько чверті штатних посад у військовому керівництві.
Протягом десятиліть змінивши одне одного адміністрації приходили до висновку, що статус «першого серед рівних» перевищує витрати на оборону Європи.
Однак Трамп переконаний, що США «ніколи нічого не отримували» від союзників.
Спроба зруйнувати цей порядок послабить і саму американську безпеку. Зменшуючи частку своєї відповідальності, Вашингтон неминуче втрачає важелі управління НАТО.
Відмова від керівної ролі, яку Трамп вважає обтяжливою, насправді обмежить ту саму свободу дій на світовій арені, до якої він прагне.
пока сша вкладывались в безпеку европы, европа накачивала сотнями миллиардов русню ** а нную
З таким же успіхом можна звернутися і до народу Північної Кореї.
Мир в Украине наступит, только после развала оркостана, поэтому и угроза для нато исчезнет... в принципе как и само нато потеряет смысл в своём существовании
Якби таке заявив Трамп - то можна було би заявляти що "Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні"