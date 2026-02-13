РУС
Новости Рютте о заявлениях Путина
1 706 13

РФ хочет, чтобы ее воспринимали как "медведя", но продвигается в Украине со "скоростью улитки", - Рютте

Рютте сравнил армию РФ со улиткой: что известно?

Генсек НАТО Марк Рютте сравнил российскую армию с садовой улиткой. Заявления о РФ как о "медведе" — это российская пропаганда, считает он.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Подробности

"Россияне день за днем несут огромные потери. 35 000 погибших в декабре. 30 000 смертей в январе", - подчеркнул генсек Альянса.

Рютте отметил, что РФ хочет, чтобы ее воспринимали как "могучего медведя".

Читайте также: Рютте о поиске денег на оружие из США для Украины: Оставьте это дело мне

"Но можно утверждать, что они продвигаются по территории Украины с неуклюжей скоростью садовой улитки. И не забывайте об этом. Не поддавайтесь на уловки российской пропаганды", - сказал он.

ЕС и НАТО

Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество между Альянсом и ЕС, вероятно, никогда не было таким крепким, как сегодня.

"Годами, десятилетиями США жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте о гарантиях безопасности для Украины: Будапешт не должен повториться

Автор: 

армия РФ (22256) НАТО (10680) россия (98990) Рютте Марк (607)
Топ комментарии
+10
я ціную жарти Рютте, але наші люди вмирають щодня...як військові так і цивільні...тож справа не в швидкості а в кількості смертей українців
13.02.2026 13:47 Ответить
+7
>РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика"

це завдяки величезного героїзму українських воїнів, а не тому, що рашка погано воює. Не факт, що гнилий єс витримав би напад рашки.
13.02.2026 13:49 Ответить
+7
Нічого крім огиди заяви цього віртуоза політичного мін нєту не викликають.
13.02.2026 13:49 Ответить
але просувається
13.02.2026 13:40 Ответить
Та кацапам пофуй на втрати! В ССССССР теж так було!
13.02.2026 13:44 Ответить
13.02.2026 13:48 Ответить
Дебіл. Якою ціною просуваються!
13.02.2026 14:00 Ответить
Цікаво наскільки смішний би був " равлик" коли сунув по ЄС 🤔🤬
13.02.2026 14:03 Ответить
Веселий секретар.
13.02.2026 14:07 Ответить
Зато херачить по нас ракетами та шахедами добряче, як ведмідь. Дивна риторика від секретаря наймогутнішого військового альянсу.
Чому Рюте не наголошує на тому, що при Трампі кацапія бʼє по нас у багато разів більше та частіше, а допомога від американців припинена.
13.02.2026 14:22 Ответить
А вам, облудним покидькам, хотілось щоб навпаки!!!
13.02.2026 15:00 Ответить
Якесь не потрібне піддрочування ворога… Європейці ніби в Колізеї спостерігають за кривавим боєм. Вони не логічні і зовсім не чутливі.
13.02.2026 18:00 Ответить
ЕС превращается в коллективного Арестовича.
13.02.2026 18:33 Ответить
 
 