РФ хочет, чтобы ее воспринимали как "медведя", но продвигается в Украине со "скоростью улитки", - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте сравнил российскую армию с садовой улиткой. Заявления о РФ как о "медведе" — это российская пропаганда, считает он.
"Россияне день за днем несут огромные потери. 35 000 погибших в декабре. 30 000 смертей в январе", - подчеркнул генсек Альянса.
Рютте отметил, что РФ хочет, чтобы ее воспринимали как "могучего медведя".
"Но можно утверждать, что они продвигаются по территории Украины с неуклюжей скоростью садовой улитки. И не забывайте об этом. Не поддавайтесь на уловки российской пропаганды", - сказал он.
Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество между Альянсом и ЕС, вероятно, никогда не было таким крепким, как сегодня.
"Годами, десятилетиями США жаловались на то, что в Европе мы недостаточно тратим на оборону. Это изменилось после саммита в Гааге", - подытожил он.
