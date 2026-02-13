РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика", - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте порівняв російську армію із садовим равликом. Заяви про РФ як "ведмедя" - це російська пропаганда, вважає він.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Подробиці
"Росіяни день у день зазнають приголомшливих втрат. 35 000 загиблих у грудні. 30 000 смертей у січні", - наголосив генсек Альянсу.
Рютте зазначив, РФ хоче, щоб її сприймали як "могутнього ведмедя".
"Але можна стверджувати, що вони просуваються територією України з незграбною швидкістю садового равлика. І не забуваймо про це. Не піддаваймося на пастку російської пропаганди", - сказав він.
ЄС та НАТО
Також генсек НАТО заявив, що співпраця між Аяльнсом та ЄС, ймовірно, ніколи не була такою міцною, як сьогодні.
"Роками, десятиліттями США скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі", - підсумував він.
це завдяки величезного героїзму українських воїнів, а не тому, що рашка погано воює. Не факт, що гнилий єс витримав би напад рашки.
Чому Рюте не наголошує на тому, що при Трампі кацапія бʼє по нас у багато разів більше та частіше, а допомога від американців припинена.