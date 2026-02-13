УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини Рютте про Путіна
1 820 13

РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика", - Рютте

Рютте порівняв арімю РФ із равликом: що відомо?

Генсек НАТО Марк Рютте порівняв російську армію із садовим равликом. Заяви про РФ як "ведмедя" - це російська пропаганда, вважає він.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Росіяни день у день зазнають приголомшливих втрат. 35 000 загиблих у грудні. 30 000 смертей у січні", - наголосив генсек Альянсу.

Рютте зазначив, РФ хоче, щоб її сприймали як "могутнього ведмедя".

Також читайте: Рютте про пошук грошей на зброю з США для України: Залиште цю справу мені

"Але можна стверджувати, що вони просуваються територією України з незграбною швидкістю садового равлика. І не забуваймо про це. Не піддаваймося на пастку російської пропаганди", - сказав він.

ЄС та НАТО

Також генсек НАТО заявив, що співпраця між Аяльнсом та ЄС, ймовірно, ніколи не була такою міцною, як сьогодні.

"Роками, десятиліттями США скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте про гарантії безпеки для України: Будапешт не має повторитися

Автор: 

армія рф (21072) НАТО (7173) росія (70096) Рютте Марк (691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
я ціную жарти Рютте, але наші люди вмирають щодня...як військові так і цивільні...тож справа не в швидкості а в кількості смертей українців
показати весь коментар
13.02.2026 13:47 Відповісти
+7
>РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика"

це завдяки величезного героїзму українських воїнів, а не тому, що рашка погано воює. Не факт, що гнилий єс витримав би напад рашки.
показати весь коментар
13.02.2026 13:49 Відповісти
+7
Нічого крім огиди заяви цього віртуоза політичного мін нєту не викликають.
показати весь коментар
13.02.2026 13:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але просувається
показати весь коментар
13.02.2026 13:40 Відповісти
Та кацапам пофуй на втрати! В ССССССР теж так було!
показати весь коментар
13.02.2026 13:44 Відповісти
я ціную жарти Рютте, але наші люди вмирають щодня...як військові так і цивільні...тож справа не в швидкості а в кількості смертей українців
показати весь коментар
13.02.2026 13:47 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2026 13:48 Відповісти
>РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика"

це завдяки величезного героїзму українських воїнів, а не тому, що рашка погано воює. Не факт, що гнилий єс витримав би напад рашки.
показати весь коментар
13.02.2026 13:49 Відповісти
Нічого крім огиди заяви цього віртуоза політичного мін нєту не викликають.
показати весь коментар
13.02.2026 13:49 Відповісти
Дебіл. Якою ціною просуваються!
показати весь коментар
13.02.2026 14:00 Відповісти
Цікаво наскільки смішний би був " равлик" коли сунув по ЄС 🤔🤬
показати весь коментар
13.02.2026 14:03 Відповісти
Веселий секретар.
показати весь коментар
13.02.2026 14:07 Відповісти
Зато херачить по нас ракетами та шахедами добряче, як ведмідь. Дивна риторика від секретаря наймогутнішого військового альянсу.
Чому Рюте не наголошує на тому, що при Трампі кацапія бʼє по нас у багато разів більше та частіше, а допомога від американців припинена.
показати весь коментар
13.02.2026 14:22 Відповісти
А вам, облудним покидькам, хотілось щоб навпаки!!!
показати весь коментар
13.02.2026 15:00 Відповісти
Якесь не потрібне піддрочування ворога… Європейці ніби в Колізеї спостерігають за кривавим боєм. Вони не логічні і зовсім не чутливі.
показати весь коментар
13.02.2026 18:00 Відповісти
ЕС превращается в коллективного Арестовича.
показати весь коментар
13.02.2026 18:33 Відповісти
 
 