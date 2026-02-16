УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9574 відвідувача онлайн
Новини Загроза РФ перед Європою
697 9

Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні

Рютте заявив про довгострокову загрозу Росії для НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після завершення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю виданню The Moscow Times.

За словами Рютте, у НАТО вже сформовано чітке розуміння довгострокових ризиків з боку РФ. Йдеться про безпекову ситуацію на всій території держав-членів Альянсу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росія як довгострокова загроза для НАТО

Генсек наголосив, що навіть у разі укладення мирної угоди ситуація не зміниться миттєво. Він підкреслив, що стратегічні ризики зберігатимуться.

"Давайте спочатку укладемо мирну угоду, а потім подивимося, що буде. Але для НАТО зараз абсолютно ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї території НАТО", — заявив Рютте.

Він також звернувся до громадян Росії із закликом зробити все можливе для припинення війни. За його словами, збройна агресія шкодить і самій РФ.

Читайте: Рютте про гарантії безпеки для України: Будапешт не має повторитися

Втрати армії РФ і наслідки для еліт

Окремо Рютте зупинився на темі втрат російської армії. Він повідомив, що у грудні РФ втратила близько 35 тисяч військових. У січні втрати становили ще 30 тисяч осіб.

За його словами, кількість загиблих перевищує темпи нової мобілізації. Це створює додатковий тиск на російську систему.

Рютте зазначив, що втрати поки що менше відчутні у Москві та Санкт-Петербурзі. Водночас він прогнозує зміну ситуації найближчим часом.

"За такої кількості людей, які гинуть у лоб, неминуче, що це торкнеться і Москви, і Санкт-Петербурга", — додав він.

У НАТО продовжують оцінювати дії Росії як системну загрозу європейській безпеці. Альянс зберігає курс на посилення оборони та підтримку України.

Читайте: РФ хоче, щоб її сприймали як "ведмедя", але просувається в Україні зі "швидкістю равлика", - Рютте

Автор: 

НАТО (7190) Рютте Марк (697) війна в Україні (8374)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампа хоче зберегти контроль у НАТО, відмовившись від обов'язків.
США традиційно утримують у НАТО не лише найвищу посаду: їм належить близько чверті штатних посад у військовому керівництві.
Протягом десятиліть змінивши одне одного адміністрації приходили до висновку, що статус «першого серед рівних» перевищує витрати на оборону Європи.
Однак Трамп переконаний, що США «ніколи нічого не отримували» від союзників.
Спроба зруйнувати цей порядок послабить і саму американську безпеку. Зменшуючи частку своєї відповідальності, Вашингтон неминуче втрачає важелі управління НАТО.
Відмова від керівної ролі, яку Трамп вважає обтяжливою, насправді обмежить ту саму свободу дій на світовій арені, до якої він прагне.
показати весь коментар
16.02.2026 01:48 Відповісти
ну ржавый ублюдок отчасти прав,
пока сша вкладывались в безпеку европы, европа накачивала сотнями миллиардов русню ** а нную
показати весь коментар
16.02.2026 05:05 Відповісти
Рютте звернувся до громадян Росії із закликом зробити все можливе для припинення війни. За його словами, збройна агресія шкодить і самій РФ.

З таким же успіхом можна звернутися і до народу Північної Кореї.
показати весь коментар
16.02.2026 01:53 Відповісти
В світі настане спокій тільки з повним знищенням росії. Тільки безлюдна, дика зона на кшталт Чорнобиля.
показати весь коментар
16.02.2026 02:09 Відповісти
всі мовчать,але потрібно розуміти - заколот в москві в 1993 році зробив Китай з єдиною ціллю - окупація росії.розстріляний парламент з танків і тисячі вбитих москвичів показують як жорстко і рішуче діють вузькоглазі.командував тією всією бунтовщиною шойгу - він роздав зброю стріляти в людей і вивів танки на вулиці москви.це був антидемократичний крок - і в подальшому Китай спрямував свій поступ на захід.в 2013 році янукович практично подарував Україну китаю попідписувавши купу договорів і перекресливши евроасоціацію.а кремлівська брехня що НАТО ідьот на восток - це маніпуляція китайоз які пруть на захід використовуючи свою споконвічну зброю - корупцію.
показати весь коментар
16.02.2026 06:41 Відповісти

Мир в Украине наступит, только после развала оркостана, поэтому и угроза для нато исчезнет... в принципе как и само нато потеряет смысл в своём существовании
показати весь коментар
16.02.2026 08:16 Відповісти
Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні ЯКИЙ НЕМОЖЛИВИЙ БЕЗ ПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ В НАТО(ось таку куйню навішують Україні НАТІВСЬКІ аферисти
показати весь коментар
16.02.2026 10:30 Відповісти
"Давайте спочатку укладемо мирну угоду, а потім подивимося, що буде. Але для НАТО зараз абсолютно ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї території НАТО", - заявив Рютте.

Якби таке заявив Трамп - то можна було би заявляти що "Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні"
показати весь коментар
16.02.2026 11:01 Відповісти
 
 