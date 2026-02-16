Рютте: Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишатиметься загрозою для Альянсу навіть після завершення війни проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю виданню The Moscow Times.
За словами Рютте, у НАТО вже сформовано чітке розуміння довгострокових ризиків з боку РФ. Йдеться про безпекову ситуацію на всій території держав-членів Альянсу.
Росія як довгострокова загроза для НАТО
Генсек наголосив, що навіть у разі укладення мирної угоди ситуація не зміниться миттєво. Він підкреслив, що стратегічні ризики зберігатимуться.
"Давайте спочатку укладемо мирну угоду, а потім подивимося, що буде. Але для НАТО зараз абсолютно ясно, що Росія являє собою довгострокову загрозу для всієї території НАТО", — заявив Рютте.
Він також звернувся до громадян Росії із закликом зробити все можливе для припинення війни. За його словами, збройна агресія шкодить і самій РФ.
Втрати армії РФ і наслідки для еліт
Окремо Рютте зупинився на темі втрат російської армії. Він повідомив, що у грудні РФ втратила близько 35 тисяч військових. У січні втрати становили ще 30 тисяч осіб.
За його словами, кількість загиблих перевищує темпи нової мобілізації. Це створює додатковий тиск на російську систему.
Рютте зазначив, що втрати поки що менше відчутні у Москві та Санкт-Петербурзі. Водночас він прогнозує зміну ситуації найближчим часом.
"За такої кількості людей, які гинуть у лоб, неминуче, що це торкнеться і Москви, і Санкт-Петербурга", — додав він.
У НАТО продовжують оцінювати дії Росії як системну загрозу європейській безпеці. Альянс зберігає курс на посилення оборони та підтримку України.
- До слова, Генсек НАТО наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.
пока сша вкладывались в безпеку европы, европа накачивала сотнями миллиардов русню ** а нную
З таким же успіхом можна звернутися і до народу Північної Кореї.
Мир в Украине наступит, только после развала оркостана, поэтому и угроза для нато исчезнет... в принципе как и само нато потеряет смысл в своём существовании
Якби таке заявив Трамп - то можна було би заявляти що "Росія залишиться загрозою для НАТО навіть після миру в Україні"